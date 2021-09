Amici 21: il testo dell’inedito Sogni al cielo di Alex

Sogni al cielo di Alex è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata di Amici 21 trasmessa oggi su Canale 5.

Con il suo inedito, il 21 enne riesce a convincere sia Lorella Cuccarini sia Rudy Zerbi ed è ammesso nella scuola diventando uno degli allievi di Lorella.

Alex è un ragazzo molto introverso che però detesta le bugie: anche quelle bianche lo fanno arrabbiare! Non ama mettere i titoli alle sue canzoni, per questo è stata la redazione di Amici a scegliere il titolo Sogni al cielo per questo suo pezzo.

Il testo dell’inedito Sogni al cielo di Alex

E qualche volte innamorati

con gli occhi di quegli angeli

anche se non conosco il loro volto

ma la gente sì certa gente dice di sì

ho una palma davanti a me

ma non sono al mare

sai perché

qualche volta mi piace

portarmi dei pezzi via con me via con me

Passano treni qui di fronte a me

ma non sanno quelli che mi portano

dove sei dove sono io

dove voglio io volano

giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che

ricadano

Passano treni qui di fronte a me

ma non sanno quelli che mi portano

dove sei dove sono io

dove voglio io volano

giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che

ricadano

Che ne pensate dell’inedito di Alex ad Amici?