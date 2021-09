Amici 21: il testo dell’inedito Solo per paura di Tommaso

Solo per paura di Tommaso è uno degli inediti presentati da uno dei nuovi allievi in occasione della prima puntata di Amici 21 trasmessa su Canale 5.

Il testo dell’inedito Solo per paura di Tommaso

Per me che ho avuto sempre paura

ad aprirmi ad un’altra persona

te che provi un po’ a rendermi uomo

restando quel bambino

che c’è sempre stato in me

Ed ho mille difetti

dimostri che merita amore

anche uno come me

Vorrei darti il mondo in mano

e poter chiedere scusa

se mando a p*****e tutto a volte

solo per paura

se tornassi sconosciuta

non c’è posto dove andrei

perché solo nei tuoi occhi

che voglio vedere i miei

E quando parti sconfitto non vinci mai

mi dico che vivo sempre la stessa storia

però non riesco a spiegare cosa mi fai

di come ero io ne perdo la memoria

Ed ho mille difetti

dimostri che merita amore

anche uno come me

Vorrei darti il mondo in mano

e poter chiedere scusa

se mando a p*****e tutto a volte

solo per paura

se tornassi sconosciuta

non c’è posto dove andrei

perché solo nei tuoi occhi

che voglio vedere i miei