Samuele ha un incontro inaspettato durante il daytime di Amici di Maria De Filippi di oggi. Il ballerino riceve una sorpresa da Michele Canova, produttore discografico che sta già lavorando con Leonardo e Deddy. L’autore è rimasto molto colpito dal suo modo di ballare e lo stesso vale per Leonardo Zaccaria, suo giovane collaboratore e cantautore romano.

Quest’ultimo dice a Samuele che si ritrova molto nel suo mondo, malinconico ma non necessariamente triste. La sua capacità di esprimersi con la danza è la prova che attraverso l’arte si possono superare le insicurezze.

Per questo motivo, Zaccaria ha deciso di scrivere un inedito appositamente per lui e il ballerino dovrà ballarci su, creando ciò che il suo istinto gli suggerisce in base alle note e al testo del brano. Samuele è ovviamente onorato di questo regalo e trova che le parole della canzone siano meravigliose.

Testo inedito per Samuele

Sole, burattinaio delle ombre

proteggimi mentre disegno un suono

e capovolgo tutte le parole

Neve, che mi insegni a cadere sulle punte

ho troppo desideri da raggiungere

come chiunque

Siamo spogli, come orizzonti nei deserti

ma abbiamo cieli sempre aperti

dove possiamo rivederci

oh, oh, oh

se van Gogh li disegnasse

sopra i tetti rossi di Firenze

non pioverebbe più

Allora

cerco un equilibrio

un’astronave sul soffitto

prendo per mano le mie insicurezze

e poi ci ballo come fosse niente

come se i dubbi si sciogliessero da soli

e la malinconia fosse un hotel

in cui lasciare i miei giorni migliori

oh na, na, na, na

Allora

cerco un equilibrio

un’astronave sul soffitto

prendo per mano le mie insicurezze

e poi ci ballo come fosse niente

come se i dubbi si sciogliessero da soli

e la malinconia fosse un hotel

in cui lasciare i miei giorni migliori

oh na, na, na, na

Cosa ne pensate del testo dell’inedito per Samuele?