Amici 20: dove guardare in streaming pomeridiano e daytime

Amici di Maria De Filippi ricomincia sabato 14 novembre con il primo speciale in onda su Canale 5, a partire dal solito orario delle 14.10, condotto da Maria De Filippi.

Tra le novità della nuova edizione, la partecipazione tra i professori di Lorella Cuccarini, ma anche il ritorno della striscia quotidiana su Italia 1.

Il daytime di Amici 20 sarà così trasmesso sulla seconda rete Mediaset dal 16 novembre, dal lunedì al venerdì alle 19.00, subito dopo l’appuntamento con Studio Aperto.

Ancora non sappiamo quante saranno le puntate del pomeridiano su Canale 5. Nella fase riguardante il sabato pomeriggio, esse si protrarranno fino a quando non si raggiungerà il numero ottimale di allievi da portare al serale.

Per via delle misure di sicurezza anti COVID-19 che allievi, ballerini professionisti e professori sono chiamati a rispettare, la nuova stagione è per forza di cose diversa rispetto agli altri anni. Lo stesso discorso vale per il pubblico in studio, altra parte fondamentale del programma. Come abbiamo avuto modo di capire durante il Serale della passata edizione.

Come vedere Amici 20 in streaming

Il portale di riferimento resta Mediaset Play, il servizio di streaming on demand dell’azienda Mediaset disponibile gratuitamente su PC e su smartphone tramite l’apposita app.

Sulla piattaforma è possibile vedere sia la diretta sia le repliche di Amici 20. Basta selezionare una puntata scegliendo tra Canale 5 (pomeridiano) e Italia 1 (daytime).

Ma Mediaset Play non è l’unico modo possibile per recuperare una puntata. Anche il sito Internet WittyTV mette a disposizione in replica tutti gli episodi completi dello show guidato da Maria De Filippi, compreso il daytime.