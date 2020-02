Sei lei puntate con dieci talenti: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina (cantanti) Valentin, Nicolai, Javier e Talisa (ballerini).

Sarà una gara in un circuito ad eliminazione, tutti contro, tutti che decreterà 1 vincitore della categoria canto, 1 vincitore della categoria ballo e il vincitore assoluto di Amici 19.

Anche se avevamo fatto già dei pronostici sul serale, gli ultimi daytime hanno dato particolare risalto, in positivo, al ballerino Valentin e alla cantante Giulia. Per questo motivo, potrebbero essere proprio loro i vincitori più papabili. Il primo, infatti, ha saputo sorprenderci con il suo incredibile cambiamento trasformandosi dal “villain” scontroso che si rifiutava di studiare al ragazzo volenteroso e simpatico che è in grado di saper vendere tutto il suo talento in ogni gli stile. Anche Javier, tuttavia, continua a godere di ottime chance, almeno per la categoria ballo di Amici 19.

Se dovesse spuntarla Giulia, inoltre, si tratterebbe di una vincitrice con delle caratteristiche uniche nella storia del talent show. Oltre al timbro graffiante, infatti, la ragazza campana non disdegna di cantare nel suo dialetto o meglio in napoletano. E lo fa mostrando con orgoglio le sue origini come parte integrante del suo essere artista. La cantante ha saputo anche dimostrare di essere una brava autrice e, con il suo inedito Nietzsche, di sapersela cavare piuttosto bene anche con il rap. Ad ostacolare la sua vittoria di Amici 19 c’è però Gaia, impeccabile dal punto di vista tecnico e con una grande presenza scenica.