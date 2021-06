Aka7even: arriva la summer edition dell’album d’esordio

In arrivo venerdì 2 luglio Aka7even Summer Edition per Sony Music Italy, il repack dell’album d’esordio di Aka7even! L’album è disponibile da oggi, martedì 29 giugno, in pre-save al link.

Per l’occasione, la tracklist si arricchisce dei remix di tre brani: Black, Blue e Luna sono stati infatti remixati dai producer di Cosmophonix, da sempre al fianco di Aka7even e suoi collaboratori durante tutto il percorso artistico, per movimentare le notti più calde dell’estate 2021!

Questa la tracklist di Aka7even Summer Edition

Yellow Eazy Mille Parole Fuori Strike Mi Manchi Luna Black Blue Loca Rolly Stone Torre Eiffel Luna (Cosmophonix remix) Black (Cosmophonix remix) Blue (Cosmophonix remix)

Il successo dell’album originale e i prossimi firmacopie

Nel frattempo Aka7even – disponibile in digitale e nella speciale versione cd e vinile autografati al link – è stato certificato disco d’oro e il singolo Loca ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK)! Il cantante aggiunge nuove date all’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare l’album d’esordio.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista.

Umile, determinato, autentico e versatile, Aka7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano. Dopo Irama, con Mi manchi è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify.

Questi i prossimi appuntamenti durante i quali l’artista incontrerà i fan per autografare le copie del disco:

Venerdì 2 luglio ore 18:00 – NOLA (NA) – HYRIA COMMERCIALE SPACE, Via Variante VII BIS, 64 (CD in vendita ℅ Unieuro)

Domenica 4 luglio ore 18:00 – REGGIO EMILIA – UCI CINEMAS ℅ cc I PETALI, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 5 (CD in vendita ℅ Mondadori)